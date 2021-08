Calciomercato Milan, affare Adli | Le ultime sulla trattativa col Bordeaux

E’ in chiusura la trattativa che il Milan sta portando avanti con il Bordeaux per Adli: le ultime di CalciomercatoNews.com

Paolo Maldini sta mandando avanti un progetto legato ai giovani, cercando di creare un mix con giocatori di esperienza internazionale. E’ il caso, per esempio, di Olivier Giroud e del ritorno di Brahim Diaz. Ma al Milan serve un altro innesto a centrocampo, con caratteristiche offensive visto l’addio di Hakan Calhanoglu. Per le occasioni alla Isco ci sarà tempo, ora il primo obiettivo è Yacine Adli, di proprietà del Bordeaux col quale si sta trattando insistentemente per la chiusura.

Milan, le ultime su Adli

Secondo le ultime informazioni raccolte da CalciomercatoNews.com, il Milan può chiudere in settimana per Adli dal Bordeaux. Le cifre sono già state definite. Maldini si assicurerà il centrocampista classe 2000 per 13-14 milioni, compresi diversi bonus. Al PSG, ex club del giocatore, spetta il 40% sulla futura rivendita. Ma da questa opzione sono esclusi appunto i bonus. Così facendo, il Bordeaux sarebbe costretto a dare meno soldi al club parigino.

Raffaele Amato