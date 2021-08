La Juventus potrebbe subire l’ennesimo assalto del PSG per Matthijs de Ligt: sul piatto 50 milioni più una contropartita

Il PSG continua a dominare la scena europea in questa sessione estiva di calciomercato. Il club parigino ha messo a segno colpi stellari del calibro di Leo Messi, Gigio Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos e Georginio Wijnaldum. Però i francesi sembrerebbero non volersi fermare e vorrebbero puntellare la difesa. Infatti il centrale arrivato dal Real Madrid già è fermo per infortunio e dunque il mirino si sposta in Serie A. Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli osservato da tempo, sembrerebbe non convincere più di tanto perché non più giovanissimo, così si virerebbe in casa Juventus.

L’obiettivo infatti potrebbe essere Matthijs de Ligt, centrale classe 1999 titolarissimo della squadra bianconera e che farebbe gola a molti top club europei. I parigini sarebbero pronti a mettere sul piatto 50 milioni più una contropartita.

Calciomercato Inter, PSG su de Ligt: offerto Kehrer più 50 milioni

La Juventus si prepara a subire l’ennesimo assalto del PSG. I parigini hanno creato una squadra stellare ma sembrerebbero non accontentarsi. Infatti per la prossima stagione vorrebbero puntellare la difesa, visto che Sergio Ramos già si è infortunato.

Così il mirino del club francese si sarebbe spostato in casa Juventus, precisamente su Matthijs de Ligt. Per il centrale olandese il PSG sarebbe disposto a offrire il cartellino di Thilo Kehrer, difensore classe 1996 valutato circa 20 milioni, più 50 milioni di euro. L’offerta però sembrerebbe non soddisfare la Juventus, che rispedirebbe al mittente la proposta.