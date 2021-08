Dopo il colpo Locatelli, altri movimenti potrebbero andare in scena nel centrocampo della Juventus: Pjanic e non solo, intreccio col Milan

Si è chiusa la telenovela dell’estate. La Juventus ha finalmente concluso l’operazione Manuel Locatelli con il Sassuolo. L’accordo è arrivato sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto incondizionato, a 35 milioni di euro totali bonus compresi. Gli emiliani, dal canto loro, si sono assicurati una percentuale sulla futura rivendita. Un colpo importantissimo e sorriso a 36 denti per Allegri, che aveva come priorità quella di rinforzare la mediana con il classe ’98. La trattativa è stata lunghissima, ma ora il talento azzurro potrà esaudire il suo desiderio di aggregarsi al gruppo della ‘Vecchia Signora’.

In quel di Torino, però, si continua a lavorare alacremente sul fronte Dybala. Sono andati in scena, nei giorni scorsi, degli incontri con l’agente dell’argentino, Jorge Antun. C’è la forte volontà di rinnovare il contratto in scadenza giugno 2022, con entrambe le parti in causa che cercheranno di trovare l’accordo economico definitivo. Sul fronte Cristiano Ronaldo, invece, la situazione si è apparentemente tranquillizzata. Il fuoriclasse portoghese ha smentito le voci di calciomercato sul proprio futuro e, per il momento, la soluzione più probabile resta la permanenza. Nonostante l’affare Locatelli, inoltre, i movimenti nel centrocampo piemontese potrebbero non finire qui. In questo senso, occhio al possibile intreccio con il Milan.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, scambio in extremis | Juve ko ma ‘furia’ Inzaghi

Calciomercato, Pjanic e non solo: intreccio Juventus-Milan

La Juventus non molla la pista Pjanic. Il ritorno del bosniaco dal Barcellona resta una concreta possibilità, ma il suo arrivo è bloccato da Ramsey. La società targata Agnelli sta riscontrando parecchie difficoltà per trovare una nuova destinazione al classe ’90. Se non uscirà, non potrà subentrare l’ex Roma. Il Milan potrebbe pensarci nuovamente, con il gallese – valutato intorno ai 20-25 milioni di euro – che sarebbe molto utile nel 4-2-3-1 utilizzato da Pioli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, il piano B per la trequarti arriva dalla Serie A!

Se non dovesse andare in porto la trattativa, sempre il ‘Diavolo’ è possibile decida di accelerare proprio per Pjanic, il quale preferirebbe tornare alla Juve. Staremo a vedere.