Luca Pellegrini, terzino sinistro della Juventus di Massimiliano Allegri, è pronto a lasciare la squadra piemontese: sulle sue tracce ci sono Fiorentina e Napoli

Luca Pellegrini, terzino sinistro di proprietà della Juventus di Massimiliano Allegri, è uno dei tanti giocatori sulla lista dei trasferimenti della Vecchia Signora. L’ex giocatore di Roma e Cagliari, rientrato dal prestito al Genoa, è una delle possibili occasioni di calciomercato in queste ultime battute di trattative prima dell’avvento del mese di settembre. Molti sono stati i club accostati al nome di Luca Pellegrini nelle ultime settimane fra i quali spiccano: la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed il Napoli di Luciano Spalletti.

La prima, che ha iniziato la stagione non in modo esaltante con il tumultuoso addio di Gennaro Gattuso, si è affidata all’ex allenatore dello Spezia e, sulla corsia di sinistra, si trova al momento soltanto con Cristiano Biraghi, ex giocatore dell’Inter che, nella scorsa stagione, è stato uno dei migliori della squadra viola nel suo ruolo.

In casa Napoli invece, Luciano Spalletti è approdato in azzurro dopo due anni di inattività e, sulla fascia sinistra, non ha trovato una situazione propriamente ottimale con Hysaj che ha lasciato a zero il club partenopeo ed il solo Mario Rui a fare reparto. In quest’ottica, Luca Pellegrini sarebbe davvero ciò che manca al Napoli per completare la batteria degli esterni difensivi.

Calciomercato Juventus, Pellegrini conteso da Napoli e Fiorentina | Le ultime

Gestito da Raiola, Luca Pellegrini è a caccia di un posto da titolare in un club di medio alto livello per rilanciare la sua carriera. L’ex giocatore della Roma, vittima di qualche infortunio di troppo, vuole ripartire dalle sue qualità e sarà lui a decidere il suo futuro: se approdare al Napoli di Luciano Spalletti, se scegliere la Fiorentina di Vincenzo Italiano o una nuova, clamorosa, opzione a sorpresa.