Alessio Romagnoli finisce nel mirino del Barcellona: i blaugrana offrono lo scambio al Milan con un altro difensore

Calciomercato estivo che si avvicina alla fine, mentre i club tentano di mettere a segno gli ultimi colpi per la prossima stagione. In casa Milan a finire nel mirino di un top club è Alessio Romagnoli. Il centrale rossonero ha il contratto in scadenza nel 2022 e per ora non sarebbe una prima scelta per la difesa di Stefano Pioli.

Così per arrivare al centrale classe 1995 il Barcellona sembrerebbe pronto a offrire ai rossoneri lo scambio con un altro difensore, il cui contratto invece scadrà nel 2023.

Calciomercato Milan, Barcellona su Romagnoli: offerto Umtiti

Barcellona intenzionato a rinforzare il proprio reparto difensivo e il mirino viene puntato in casa Milan. Tra i rossoneri infatti interesserebbe Alessio Romagnoli, difensore con il contratto in scadenza nel 2022.

L’offerta del Barcellona sarebbe quella di uno scambio tra il centrale rossonero e Samuel Umtiti, centrale francese classe 1993. Il Milan però sembrerebbe intenzionato a dire di no a tale proposta, poiché la contropartita offerta non soddisferebbe.