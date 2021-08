Il Tottenham potrebbe mettere paura all’Inter di Simone Inzaghi mettendo sul piatto 140 milioni per prelevare due top player

Dopo essere andato via dalla Juventus, Fabio Paratici si è trasferito al Tottenham e potrebbe spaventare l’Inter negli ultimi giorni di calciomercato. La grande cessione per gli ‘Spurs’ potrebbe essere quella di Harry Kane, che potrebbe trasferirsi al Manchester City. Con i soldi del bomber il Tottenham potrebbe tornare a mettere gli occhi in casa Inter, puntando a due top player con un’offerta irresistibile.

Calciomercato Inter, 140 milioni dal Tottenham: Lautaro e Skriniar nel mirino

Gli ultimi giorni di calciomercato per l’Inter potrebbero essere bollenti soprattutto per le cessioni. I nerazzurri non vorrebbero cedere altri big dopo gli addii di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, ma l’offerta che potrebbe arrivare dal Tottenham sarebbe irresistibile.

Infatti nel caso in cui venisse venduto Harry Kane al Manchester City, Fabio Paratici potrebbe presentare all’Inter un’offerta da 140 milioni per Milan Skriniar e Lautaro Martinez. Due top player nerazzurri che davanti un’offerta del genere potrebbero anche essere sacrificati. Simone Inzaghi inizia a tremare.