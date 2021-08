Continuano a lavorare in vista del futuro Juventus e Milan, pronte ad essere protagoniste negli ultimi giorni di mercato: beffa possibile

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato così come il Milan. Le due big d’Italia vorrebbero regalare nuovi colpi ai rispettivi allenatori in vista della prossima stagione. Sia i bianconeri che i rossoneri continuano a monitorare attentamente alcuni innesti di assoluto valore per acquistarli subito. Uno dei profili più interessanti è quello del giovane centrocampista del Barcellona, Ilaix Moriba, che intende prolungare il suo contratto con il club blaugrana visto che è in scadenza nel giugno 2022. Tra poco più di dieci mesi potrebbe liberarsi a parametro zero.

In questo modo anche Juventus e Milan avrebbero pensato all’occasione di mercato per il futuro: il Barcellona chiede per la cessione immediata circa 15 milioni di euro. Come svelato dal portale “Hitc.com” il Tottenham ha parlato con l’agente del centrocampista insistendo per arrivare subito alla firma, come riportato dal Daily Mail. Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus, continua a lavorare in ottica futura preparando anche una possibile beffa alal sua ex squadra.

Sulle sue tracce ci sarebbero anche Arsenal e Chelsea, sempre molto interessate al giovane centrocampista del Barcellona. Lo stesso allenatore del club catalano, Koeman, ha svelato di trovarsi in una situazione disgustosa: se non dovesse arrivare il rinnovo, il Barcellona potrebbe anche pensare ai prossimi mesi di tribuna per Moriba.

I prossimi giorni di agosto saranno così decisivi per conoscere il futuro della stella classe 2003 attualmente in forza al Barcellona. Il suo addio sembra essere sempre più vicino dopo le polemiche delle ultime settimane con la dirigenza blaugrana.