Juventus e Milan continuano a lavorare in vista della prossima stagione. Possibile doppia beffa per le due top d’Italia, assalto a centrocampo

Tutto cambia velocemente nel calcio. Juventus e Milan sono sempre al lavoro per essere protagoniste negli ultimi giorni di calciomercato. Le due big d’Italia continuano così a pensare a nuovi innesti di assoluto valore che potrebbero così arrivare proprio alla fine di agosto. Tanti i nomi sul taccuino delle due compagini italiane con possibili intrecci di mercato in vista del futuro.

Calciomercato Juventus e Milan, ribaltone a centrocampo | Doppia beffa

Il Bayern Monaco ha provato a chiedere informazioni nelle ultime ore al centrocampista della Juventus, Weston McKennie, che potrebbe dire addio nelle prossime ore. Il club bianconero vuole circa 30 milioni di euro per la sua cessione e così il club bavarese ha virato su altri obiettivi di calciomercato ritenendo alta la cifra.

Così la stessa dirigenza tedesca potrebbe pensare al centrocampista del Lipsia, Marcel Sabitzer, accostato a lungo anche alla stessa Juventus e al Milan. Possibile doppia beffa in Serie A con gli ultimi colpi decisivi della sessione estiva. Lo stesso allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha svelato che non vuole parlare di lui e che faranno di tutto per completare la rosa a sua disposizione.

I prossimi giorni saranno decisivi con la virata decisiva da parte del Bayern Monaco per continuare ad allestire una formazione super competitiva. Juventus e Milan vorrebbero così mettere a segno un altro colpo importante proprio nelle ultime ore di agosto.