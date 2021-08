Il calciomercato della Juventus può vedere un clamoroso scambio: sogno Lewandowski, ecco lo scenario last minute

Mancano poco meno di dieci giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. In casa Juventus, incassato il colpo Locatelli dopo un’estenuante trattativa con il Sassuolo, si pensa ai prossimi rinforsi che nelle ultime ore di mercato potrebbero arricchire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Sullo sfondo c’è anche il futuro di Cristiano Ronaldo che, nonostante le smentite di Allegri, può ancora sorprendere prima del 31 agosto. In tal senso, nelle ultime ore, uno dei nomi che ha scosso il mercato estivo è stato certamente quello di Robert Lewandowski. Il forte polacco, sotto contratto fino al 2023 con il Bayern Monaco, può alimentare il valzer degli attaccanti alimentato da trasferimenti clamorosi come quelli di Lukaku al Chelsea e di Messi al PSG. E la Juventus? Molto dipenderà dal destino riservato al cinque volte Pallone d’Oro con sullo sfondo proprio Lewandowski: spunta una clamorosa proposta di scambio con la società bavarese. Le possibilità che Lewandowski (che al Bayern Monaco guadagna circa 20 milioni netti a stagione) lasci la Bundesliga sono aumentate con il passare delle ore: alcuni intermediari avrebbero proposto, a Juventus e Bayern Monaco, uno scambio tra il polacco e Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, colpo Lewandowski: c’è la proposta

Un ‘idea che, tuttavia, sembrerebbe essere stata immediatamente scartata dalla società tedesca per la sua politica in sede di calciomercato. Ronaldo dunque, in scadenza tra meno di un anno e con un ricco ingaggio da 31 milioni netti a stagione, difficilmente finirà in Bundesliga permettendo alla Juventus di abbracciare proprio Lewandowski.

Nella prima gara stagionale contro il Borussia Monchengladbach, l’ex Dortmund ha già siglato la sua prima rete in campionato. Chissà, quindi, che il suo destino possa essere almeno per un’altra stagione, a 33 anni appena compiuti, con la maglia del Bayern Monaco.

Niente Juventus, dunque, che dovrà riflettere per quanto riguarda il destino di CR7 al momento sempre più vicino alla conferma alla corte di Massimiliano Allegri.