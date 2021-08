Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico: il campione portoghese dovrà comunicare la sua scelta, arriva la critica per l’attaccante della Juventus

Tra permanenza alla Juventus al possibile addio: Cristiano Ronaldo dovrà comunicare la sua scelta. Il suo contrattoè in scadenza nel giugno 2022 e così il campione portoghese potrebbe anche pensare di andare via negli ultimi giorni di agosto. Il suo profilo è stato accostato continuamente alle big d’Europa con la possibilità di vederlo lontano da Torino, ma al momento le indiscrezioni non trovano conferme ufficiali.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Gasperini risponde a Gomez: “Mi ha aggredito lui”

Calciomercato Juventus, Ronaldo indeciso: l’idea di Tardelli

Così è tornato a parlare la leggenda bianconera, Marco Tardelli, che ha toccato diversi argomenti di casa Juventus: “Mi sta bene nella sua posizione a sinistra, non mi pare abbia fatto danni… Ronaldo ha segnato quasi 30 gol anche nell’ultimo campionato e quei gol, se lui se ne andasse, mancherebbero”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma Milan | Intreccio con Pjanic

Infine, Tardelli ha rivelato ciò che pensa sulla possibile permanenza del campione portoghese: “La sua conferma sarebbe importante per la Juve, ma tutto dipende da lui, da quanta voglia ha di restare. Non vuole restare? Meglio cambiare allora”. Così i prossimi giorni saranno decisivi per capire il suo punto di vista: Ronaldo potrebbe così continuare la sua avventura in bianconero prima di dire addio a parametro zero nel giugno 2022.

Il futuro di Ronaldo resterà ancora in bilico per qualche giorno, poi il portoghese si catapulterà nella nuova stagione con la fame di sempre per raggiungere i successi personali e di squadra che l’hanno sempre contraddistinto.