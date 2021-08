L’Inter continua il pressing per acquistare l’attaccante in cima alle preferenze di Simone Inzaghi. Se la trattiva non si chiudesse entro domenica, però, i dirigenti valutarebbero altri calciatori.

L’Inter, dopo lacquisto di Edin Dzeko, è ancora alla ricerca di un altro attaccante per completare il pacchetto offensivo della squadra. Il profilo preferito da Simone Inzaghi, come noto, è quello di Joaquin Correa. I dirigenti nerazzurri stanno provando a chiudere la trattativa di calciomercato con la Lazio da tempo, ma sembra esserci ancora distanza tra le parti. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero valutando l’ipotesi di fissare la giornata di domenica come termine ultimo per raggiungere l’accordo.

Calciomercato Inter, si prova a chiudere entro domenica per Correa | Altrimenti si vira su altri calciatori

Il piano A dei nerazzurri è quello di portare El Tucu a Milano, dove ritroverebbe il tecnico piacentino e potrebbe integrarsi bene nel reparto avanzato con il connazionale Lautaro Martinez. I dirigenti sperano che con il passare dei giorni Claudio Lotito riveda le pretese econimiche per cedere Correa. A oggi è ancora fermo a 40 milioni di euro.

Se la deadline di domenica dovesse essere superata senza esito, però, l’Inter virerebbe su altri calciatori: da Zapata a Weghorst, passando per Marcus Thuram, che come rivelato dal Corriere dello Sport sembra essere il nome nuovo sul taccuino dei dirigenti.