Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus: proposta interessante con l’intreccio dell’ex bianconero, la suggestione con il top

La Juventus vorrebbe conoscere le reali intenzioni di Cristiano Ronaldo in vista della prossima stagione. Il campione portoghese, in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe dire addio anche subito lasciando immediatamente Torino per una nuova avventura suggestiva. Al momento il suo profilo è stato accostato anche al PSG e al Real Madrid con l’ultima suggestione che arriva dal Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Gasperini risponde a Gomez: “Mi ha aggredito lui”

Calciomercato Juventus, Ronaldo futuro ancora incerto: intreccio con Cancelo

Così lo stesso noto agente del portoghese, Jorge Mendes, starebbe pensando ad un intreccio decisivo con il Manchester City come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”. L’idea sarebbe quella di un intreccio importante con Joao Cancelo, ex terzino della Juventus, pronto a volare in Bundesliga per vestire la maglia del Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma Milan | Intreccio con Pjanic

L’operazione possibile sarebbe così stata ideata proprio dal procuratore lusitano che potrebbe spostare così Cancelo per far recuperare soldi per poi preparare l’assalto vincente a Cristiano Ronaldo. Un intreccio suggestivo di calciomercato in vista della prossima stagione con il campione portoghese che dovrà decidere il suo futuro entro i prossimi giorni.

Ronaldo potrebbe anche pensare ormai alla permanenza in bianconero per un’altra stagione prima di dire addio a parametro zero. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e così ci sarebbero novità importanti in vista del suo futuro.