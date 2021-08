La telenovela legata al futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora conclusa. Sebbene il portoghese sia vicino alla permanenza alla Juventus, c’è ancora la possibiltà di un suo clamoroso ritorno al passato.

La Juventus, alla vigilia della prima gara di campionato in cui Cristiano Ronaldo sarà regolarmente in campo, non ha ancora la certezza della permanenza del fenomeno portoghese in bianconero. Le possibilità di una sua partenza, più trascorrono i giorni e si avvicina la fine del calciomercato e meno sembra probabile. Nello sfogo social di qualche giorno fa, però, il cinque volte Pallone d’oro non ha mai nominato il club piemontese nè ha fornito dettagli sulla sua volontà di rimanere a Torino. Il suo nome, così, continua a essere accostato a diversi club, dal Real Madrid al Paris-Saint Germain, e dall’Inghilterra rilanciano l’idea di un suo possibile ritorno al Manchester United.

Calciomercato Juventus, Ronaldo 'colpo fenomenale per lo United'

A spingere in questa direzione l’ex centrocampista dei Red Devils, Lee Sharpe, che in un’intervista rilasciata al Mirror ha dichiarato che se Ronaldo vestisse di nuovo la maglia del club inglese, “e lo facesse giocando da numero 9, sarebbe un colpo fenomenale per lo United”.

Sharpe ha anche aggiunto che non “sarebbe stupito se l’eventualità del ritorno di Ronaldo al Manchester si concretizzasse” credendo che ci siano “dei legami profondi” tra club e giocatore.