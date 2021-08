La Juventus dice addio al possibile colpo dal Bayern Monaco che è ad un passo dal rinnovo

La Juventus non intende fermarsi al colpo Locatelli, inseguito tutta l’estate, ma ha intenzione di regalare un altro giocatore di livello assoluto a Massimiliano Allegri. Il campionato è alle porte e le squadre sono ancora da definire e decifrare fino in fondo. I bianconeri potrebbero anche rimanere orfani di Cristiano Ronaldo ma nel frattempo hanno messo gli occhi sul centrocampista tedesco Leon Goretzka. Il classe ’95 ex Schalke 04 sembrava apparentemente un’opportunità di mercato concreta per la Juventus ma secondo quanto riportato da’ ‘Sport1’ il giocatore avrebbe trovato l’accordo di massima con il Bayern Monaco per il rinnovo di contratto. In scadenza a fine stagione, il giocatore si legherà ai bavaresi fino al 2026.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, maxi scambio per Ronaldo | Scelto il sostituto

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, colpo in trequarti | Ritorno di fiamma improvviso!

Calciomercato Juventus, Goretzka sfuma: rinnova col Bayern Monaco

Goretzka ha dimostrato di essere un centrocampista completo, riuscendo a far bene sia con il Bayern Monaco, realizzando 8 gol in stagione tra campionato e coppe, che con la nazionale tedesca. La Juventus ha pensato a lui per la duttilità che gli permette di agire sia da mediano, il suo ruolo naturale, che da trequartista o mezz’ala.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, non solo Vlahovic | Doppio addio! I dettagli

L’accordo tra bavaresi e giocatore sembra essere stato raggiunto e quindi per la Juventus sfuma l’occasione di arrivare ad uno dei centrocampisti più interessanti del panorama europeo. Goretzka rinnoverà con il Bayern Monaco e arriverà a percepire fino a 15 milioni di euro a stagione.