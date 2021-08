La Fiorentina tenta il rinnovo per Vlahovic ma in caso di addio è pronta a soffiare un attaccante all’Inter

Uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo è senza dubbio Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo della Fiorentina è l’oggetto del desiderio non solo delle big di Serie A ma anche, sopratutto, dell’Atletico Madrid e del Tottenham. Rocco Commisso non ha intenzione di liberarlo alle condizioni che fino a questo momento gli sono state proposte. Inoltre la cifra di circa 80 milioni di euro, richiesta dal patron della Viola, frena le pretendenti dal un assalto concreto. Nelle ultime ore si è inserito anche il Manchester City e le prossime 24 ore potrebbero essere decisive per conoscere il futuro del classe 2000.

Calciomercato, beffa della Fiorentina all’Inter per l’attaccante

Commisso proverà a resistere ma sa che in questi ultimi giorni di mercato gli assalti a Vlahovic non mancheranno e sarà molto difficile rifiutare un’offerta irrinunciabile. Ecco perché la società, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, avrebbe offerto il rinnovo di contratto al serbo con un adeguamento dell’ingaggio a 5 milioni di euro più altri 5 all’agente Ristic. In questo modo la Fiorentina si assicurerebbe di incassare la cifra desiderata dalla potenziale vendita di Vlahovic, qualora arrivasse un’offerta importante.

Nel frattempo la società sta già valutando i possibili sostituti e tra i primi nomi è concreto quello di Andrea Belotti ma rimangono calde le piste che portano a Gianluca Scamacca e Moise Kean. Nomi che ruotano anche in orbita Inter come alternativa a Duvan Zapata. Di conseguenza i nerazzurri perderebbero il treno per questi attaccanti, monitorati a lungo ma senza mai affondare il colpo. Per l’Inter sfumerebbe, quindi, anche l’ipotesi Vlahovic che sembra destinato alla Spagna o all’Inghilterra.