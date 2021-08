Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Possibile scambio col Manchester City!

Calciomercato Juventus: il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico. L’ipotesi di scambio col Manchester City: tutte le cifre e i dettagli

“Più che la mancanza di rispetto per me come uomo e come giocatore, il modo frivolo con cui il mio futuro è trattato dai media è irrispettoso per tutti i club coinvolti in queste voci. La mia storia al Real Madrid è stata scritta. È passato agli annali”. E ancora: “Oltre a questo episodio più recente in Spagna, ci sono state frequenti notizie e storie che mi associavano a un certo numero di club in molti campionati diversi, senza che nessuno si fosse mai preoccupato di cercare di scoprire la verità. Sto rompendo il mio silenzio ora per dire che non posso permettere alle persone di continuare a giocare con il mio nome. Rimango concentrato sulla mia carriera e sul mio lavoro, impegnato e preparato per tutte le sfide che devo affrontare. Tutto il resto? Tutto il resto sono solo chiacchiere”. Ieri sera Cristiano Ronaldo ha risposto così, attraverso un lungo post su Instagram, alle ultime indiscrezioni di calciomercato riguardanti il suo futuro. La pista Real Madrid può dunque considerarsi definitivamente chiusa. Tuttavia, CR7 non nomina mai la Juventus né fa riferimento ad una sua permanenza a Torino. Un segnale piuttosto chiaro circa la sua volontà: il portoghese spera ancora in una nuova destinazione, che potrebbe essere la Premier League o il PSG in caso di addio di Mbappé. Ecco la possibile pista in Premier, destinazione Manchester: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, occasione Bernardo Silva | Il possibile affare col Manchester City

Nelle ultime ore si è anche parlato della pista Manchester City per Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes avrebbe proposto il suo assistito a Guardiola, che è alle prese con la ‘grana’ Bernardo Silva. Il compagno di Nazionale di CR7 ha chiesto la cessione e vuole lasciare Manchester. La Juve potrebbe così accontentare il portoghese proponendo ai Citizens lo scambio con Bernardo Silva. Il 36enne è valutato 25-30 milioni di euro, mentre l’ex Monaco almeno 50.

Sarebbe dunque necessario anche un conguaglio economico di circa 20-25 milioni da parte dei bianconeri. Un eventuale affare che accontenterebbe tutte le parti in causa, anche se al momento di difficilissima riuscita. Staremo a vedere.