L’Inter cerca rinforzi in attacco e un assist fondamentale potrebbe arrivare da Mino Raiola: due colpi, ma prima una cessione

Inizia oggi la stagione in Serie A per l’Inter, che apre il campionato con il match contro il Genoa. Nel frattempo la società nerazzurra continua a lavorare alla sessione di calciomercato, cercando gli ultimi rinforzi in attacco.

L’obiettivo principale al momento sembrerebbe essere Marcus Thuram, attaccante del Borussia Moenchengladbach, ma potrebbe non essere l’unico. Mino Raiola oltre al francese potrebbe portare in nerazzurro anche un altro attaccante. Ma prima servirebbe una cessione.

Calciomercato Inter, non solo Thuram: Raiola porta anche Kean, ma prima l’addio di Sanchez

L’Inter continua a essere alla ricerca si un altro attaccante per completare il reparto offensivo. L’obiettivo numero uno al momento sarebbe Marcus Thuram, che potrebbe arrivare in prestito.

Mino Raiola però agente del francese, potrebbe pensare di portare in nerazzurro anche Moise Kean, altro suo assistito chiuso dai tanti talenti nel PSG. Per fare in modo che questa operazione possa finalizzarsi però servirebbe l’addio di Alexis Sanchez, ultimo nelle gerarchie offensive dell’Inter.