La Juventus potrebbe perdere uno dei suoi difensori entro la fine di questa sessione di mercato

La Juventus prova a sparare le ultime cartucce in questa sessione di calciomercato, con un occhio sempre alla situazione Cristiano Ronaldo che, però, salvo sorprese clamorose, non dovrebbe muoversi da Torino. Tra le uscite uno dei possibili partenti potrebbe essere Danilo. Il difensore brasiliano è finito nel mirino del Bayern Monaco che vuole continuare la propria dinastia e necessita un rinforzo in quella zona di campo. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.com’ il club tedesco sarebbe disposto a tentare l’assalto all’ex Manchester City ma la valutazione della ‘Vecchia Signora’ è piuttosto alta.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco su Danilo

La Juventus chiede circa 30 milioni di euro per Danilo Luiz, una cifra che tiene a distanza di sicurezza il Bayern Monaco anche se non è escluso un assalto concreto negli ultimi giorni di mercato.

Il Bayern Monaco dovrebbe soddisfare la richiesta della Juventus in questi ultimi giorni di mercato se vuole portare Danilo a Monaco di Baviera ma potrebbe anche optare per l’inserimento di una contropartita tecnica oltre ad una parte cash. Nello scambio i bavaresi inserirebbero il centrocampista francese Corentin Tolisso, ma i bianconeri sarebbero più orientati verso Leon Goretzka, ovvero ad uno scambio sui 30-35 milioni di euro.