La Juventus continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato: possibile beffa per i bianconeri, ecco l’intreccio

Saranno giorni intensi in casa Juventus per gli ultimi colpi di mercato da regalare a Massimiliano Allegri. Il club bianconero è sempre molto attivo per arrivare a profili interessanti per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore livornese. Nelle ultime ore di calciomercato potrebbero esserci anche diverse beffe per quanto riguarda gli obiettivi seguiti a lungo anche dalla dirigenza torinese.

Calciomercato Juventus, Pjanic scambio in Premier League

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” Miralem Pjanic potrebbe dire subito addio al Barcellona visto che non rientra nei piani di Koeman. Dopo una stagione trascorsa prevalentemente in panchina, il club spagnolo starebbe così pensando all’addio del bosniaco, accostato anche ad un possibile ritorno in Italia e alla Juventus.

Una grana da risolvere in pochi giorni con il Barcellona orientato anche ad un possibile scambio con il Tottenham per arrivare all’altro obiettivo bianconero, Tanguy Ndombele. I prossimi giorni saranno così decisivi per capire le trattative da parte dei catalani per quanto riguarda la cessione del centrocampista bosniaco. Pjanic vorrebbe andar via subito per tornare a splendere di luce propria.

Un’altra idea suggestiva per quanto riguarda il futuro di Miralem Pjanic: il Tottenham pensa a lui grazie al lavoro dell’ex dirigente bianconero Fabio Paratici.