L’esordio tutt’altro che esaltante della Juventus di Massimiliano Allegri porta nuove polemiche: sfogo social del figlio di Andrea Pirlo

In attesa di esordire all’Allianz Stadium contro l’Empoli, la Juventus deve incassare l’amaro pareggio in casa dell’Udinese targato Deulofeu. Un primo passo falso per gli uomini di Allegri che già alla prima giornata devono iniziare ad inseguire l’Inter campione d’Italia. Una situazione inattesa, con la sessione estiva di calciomercato sullo sfondo, che ha portato con sè non poche polemiche, con Allegri e la prima prestazione in campionato nel mirino. Lo sfogo social è arrivato, attraverso una storia su Instagram, con il figlio di Andrea Pirlo, Niccolò, che ha ricondiviso l’attacco al club bianconero. Il figlio dell’ex allenatore della Juventus ha voluto sottolineare come, in passato, Andrea Pirlo sia stato ‘condannato’ eccessivamente per i risultati conseguiti sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. Una vera e propria stoccata nei confronti della Juventus e di Allegri che, numeri alla mano, ha iniziato decisamente sotto le aspettative la sua seconda avventura in bianconero.

Juventus, Pirlo Jr all’attacco: “Un anno fa…”

“Il calcio è bello perchè, se la Juve si fosse fatta rimontare due gol l’anno scorso, sarebbe stata colpa di una sola persona. Che quest’anno, però, non c’è”. Questo il messaggio ricondiviso da Pirlo Jr a difesa dell’ex centrocampista campione del mondo, il tutto con la foto del papà sullo sfondo.

A sottolineare come i momenti negativi con Pirlo alla guida della ‘Vecchia Signora’ non siano stati totalmente responsabilità del bresciano.

Una polemica destinata a durare nel tempo, in attesa di conoscere quale sarà il cammino della Juventus di Massimiliano Allegri nel corso della stagione.