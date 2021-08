Dopo la decisione presa da Massimiliano Allegri, di escludere Cristiano Ronaldo dai titolari, Pavel Nedved prova a rassicurare i tifosi e a smorzare le polemiche.

Vedere Cristiano Ronaldo in panchina nella partita d’esordio in campionato della Juventus contro l’Udinese ha sorpreso tutti. I dubbi sulla permanenza dell’asso portoghese a Torino non sono mai stati fugati e non trovarlo regolarmente in campo ha alimentato i sospetti di un addio imminente. A rassicurare tutti i tifosi è stato Pavel Nedved, che ha provato a smorzare le polemiche sul nascere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, colpo a zero | Assalto in Premier

LEGGI ANCHE >>> Juventus, problema Ronaldo | Attacco frontale!

Esclusione Ronaldo, Nedved chiarisce i motivi della scelta di Allegri

La Furia Ceca, ai microfoni di DAZN ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non cerchiamo sensazionalismi dove non ce ne sono. E’ una scelta condivisa col giocatore, normale che la condizione non sia al top. Il mister sta cercando di mettere in campo i migliori, anche Chiellini che è campione d’Europa è rimasto fuori: è una scelta fatta per essere competitivi. Cristiano rimarrà un giocatore della Juventus”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, intrigo Asensio | 40 milioni: si chiude!

Depotenziate da queste parole, almeno in parte, quindi, possibili speculazioni su movimenti di calciomercato con al centro Cristiano Ronaldo.