Juventus e Milan a caccia degli ultimi colpi prima della chiusura del calciomercato estivo: arriva la super offerta per Marco Asensio

Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con gli ultimissimi giorni a disposizione dei club italiani per chiudere operazioni al photofinish. In tal senso, tra le società più attive vi sono certamente Juventus e Milan. Se da un lato i bianconeri si sono appena assicurati l’ex rossonero Locatelli, dall’altro Maldini e Massara hanno convinto la Roma a lasciar partire verso Milanello Florenzi in prestito fino al 2022. Ad ‘avvicinare’ le due società vi è un obiettivo comune, da tempo sui taccuini di bianconeri e rossonero: Marco Asensio. Il gioiello di proprietà del Real Madrid può dire addio, a sorpresa, ai ‘Blancos’, nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, il futuro di Marco Asensio potrebbe, a sorpresa, essere lontano da Madrid. Dopo un’iniziale intenzione di Ancelotti di tenersi stretto il jolly spagnolo, Asensio adesso è definito cedibile in caso di grande offerta. Un’importante proposta sarebbe arrivata, pronta a sbaragliare la concorrenza di Milan e Juventus, direttamente dalla Premier League. Si tratta dell’Everton di Rafa Benitez: l’allenatore ex Inter e Napoli vuole il 25enne di Palma di Maiorca ed è pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus e Milan, Benitez vuole Asensio: i dettagli

Con James Rodriguez vicino all’addio, lo spagnolo è considerato l’erede ideale nello scacchiere tattico dei ‘Toffees’. Una doccia fredda per Milan e soprattutto Juventus che seguono da tempo il talento del Real, in scadenza nel 2023 con le ‘Merengues’ e adesso divenuto la priorità di Rafa Benitez.

Nella prima giornata di campionato agli ordini di Ancelotti, Asensio ha accumulato solo una manciata di minuti: lo scorso anno, il classe 1996 accumulò 48 apparizioni con 7 gol e 2 assist vincenti con i ‘Blancos’.

Da segnalare, infine, la presenza alla finestra anche l’interesse di Leeds e Leicester, con la Premier League pronta ad accogliere Asensio con buona pace di Milan e Juventus.