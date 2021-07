Calciomercato Juventus e Milan, tre colpi dal Real Madrid | I dettagli

La Juventus e il Milan potrebbero approfittare del momento di crisi economica del Real Madrid, che mette tutti in vendita

Juventus e Milan sono alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare le rispettive rose, soprattutto per quelli che sono considerati ‘occasioni sul mercato’. Quei giocatori scontenti che hanno bisogno di rilanciarsi, soprattutto un anno prima del Mondiale in Qatar. E il Real Madrid di questi giocatori ne è pieno. I Blancos stanno rivoluzionando la rosa e potrebbero andar via anche altri pezzi grossi oltre a Sergio Ramos e Varane. Secondo quanto riferito da ‘El Transistor‘, Florentino Perez ha messo tutti in vendita a fronte di offerte adeguate.

Juventus e Milan, il Real Madrid mette in vendita Isco e non solo

Tre di questi giocatori messi sul mercato interessano molto a Juventus e Milan. Uno di questi è Isco, che i due club italiano stanno seguendo da quasi un anno. Il trequartista spagnolo già con Zidane non giocava e ora si è deciso a lasciare il Real Madrid, che vorrebbe ricavare sui 20 milioni di euro. Poi c’è Asensio, anche lui finito fuori dai piani del club madridista La sua permanenza ai Blancos potrebbe durare molto poco, così come quella di Alvaro Odriozola, chiuso dai tanti top player sulle fasce e vittima di infortuni negli ultimi anni. Juventus e Milan restano spettatrici interessate, anche per rinforzare l’attacco con Luka Jovic sulla lista di sbarco dopo il prestito in Bundesliga.