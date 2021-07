La Juventus dovrebbe ripartire da Cristiano Ronaldo ma il portoghese non si è ancora espresso sui social: arriva il parere sul silenzio

Dopo diverse settimane di discussioni, si alzano in maniera costante le possibilità che Cristiano Ronaldo vesta ancora la maglia della Juventus nella prossima stagione. Il portoghese è rientrato a Torino dopo le vacanze estive e ora sta lavorando alla Continassa insieme al resto della squadra per il ritiro.

La permanenza in bianconero dunque sembra ormai scontata, ma questa volta non è arrivata ancora la dichiarazione di Cristiano Ronaldo per caricare l’ambiente in vista del nuovo campionato. A sottolinearlo è il giornalista Paolo Paganini attraverso i social: “A parte quello che dicono o scrivono colleghi stranieri, credo che i tifosi della Juventus si aspettino da CR7 (da sempre molto social) un messaggio di ‘livello’ sulla nuova stagione. Può anche non farlo certo, ma forse sarebbe opportuno. È un mio pensiero”.

Calciomercato Juventus, permanenza Ronaldo: “Sarebbe opportuno che mandasse un messaggio di livello”

Di solito Cristiano Ronaldo ha sempre fatto un post al termine della stagione precedente o all’inizio di quella nuova per evidenziare le motivazioni personali e caricare tutto l’ambiente bianconero. Questa volta però, nonostante le voci di calciomercato, non è arrivato ancora un messaggio da parte del portoghese e chissà che non arrivi adesso che sembra ormai certa la permanenza alla Juventus.

Per il giornalista Paolo Paganini dunque sarebbe opportuno fare un post sui social per parlare di questa nuova annata e spiegare le proprie motivazioni.