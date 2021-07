Calciomercato Inter, intreccio con la Juventus | Sgarbo per Kean

L’Inter potrebbe soffiare Moise Kean alla Juventus: offerta dalla Premier League e intreccio targato Mino Raiola

Il calciomercato regala sempre tanti intrecci, anche tra le squadre più importanti. E’ il caso dell’Inter e della Juventus che stanno lavorando per dei nuovi colpi per Inzaghi e Allegri, ma che hanno a disposizione diversi campioni che farebbero comodo ai club esteri. Come per esempio Stefan de Vrij: arrivato a parametro zero qualche stagione fa, potrebbe lasciare i nerazzurri per garantire quella plusvalenza necessaria a Beppe Marotta per rimetterei conti a posto. Sul difensore centrale olandese c’è l’interesse dell’Everton.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo e Dybala | L’annuncio di Allegri

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, via a zero dalla Juventus | Raiola lo ‘porta’ all’Inter

Inter, offerta dell’Everton per de Vrij

De Vrij è gestito da Mino Raiola, così come Moise Kean, seguito attentamente dalla Juventus per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante italiano verrebbe proposto all’Inter per mettere le mani su de Vrij. L’offerta dell’Everton, infatti, sarebbe di 15 milioni di euro più il cartellino di Kean. Tutta plusvalenza per Marotta, che a quel punto aumenterebbe anche il tesoretto del club da reinvestire, oltre a prendere un giovane attaccante importante come l’ex Juve. I Toffees vogliono un centrale dopo i tanti gol subiti della scorsa stagione e l’olandese è una suggestione, con la regia di Mino Raiola.