Calciomercato Milan, James Rodriguez si taglia l'ingaggio | I dettagli

Il Milan potrebbe ingaggiare James Rodriguez, con il trequartista colombiano che ha aperto alla riduzione dello stipendio

Dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, il Milan cerca un nuovo trequartista. Non basta il ritorno del giovane Brahim Diaz dal Real Madrid, serve un profilo di alto livello per disputare la Champions League nella prossima stagione. Uno dei profili valutati è quello di James Rodriguez, ora all’Everton. Veste la maglia dei Toffees grazie a Carlo Ancelotti, che è andato al Real Madrid poche settimane fa. Ciò comporta a delle valutazioni serie del colombiano e del suo super agente Jorge Mendes sul futuro.

Milan, James Rodriguez si riduce l’ingaggio

Secondo quanto riferito dal giornalista Rudy Galetti, c’è stata una chiacchierata da Jorge Mendes e il Milan per James Rodriguez. Ci sarebbe la promessa che il trequartista colombiano si riduca lo stipendio pur di approdare in rossonero. Il profilo preferito di Paolo Maldini è Ziyech, ma il Chelsea non apre al prestito. E dunque è sempre più concreta la possibilità che James approdi al Milan. Stavolta col sorprendente taglio di ingaggio che ammonterebbe a 6,5 milioni di euro a stagione. Cifre troppo alte per i rossoneri.