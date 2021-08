Ancora un problema fisico per Aaron Ramsey: il centrocampista gallese della Juventus starà fuori per circa tre settimane, ipotesi rescissione

Non finiscono i guai per Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus dovrà fare a meno del centrocampista gallese, Aaron Ramsey, fuori per le prossime tre settimane a causa di un problema fisico. Lo stesso giocatore bianconero continua a soffrire di problemi muscolari com’è già avvenuta nella scorsa stagione sotto la gestione Pirlo. Il giornalista Luca Gramellini ha svelato sul suo profilo Twitter anche di una possibile rescissione unilaterale per il centrocampista della Juventus.

Calciomercato Juventus, Ramsey Milan: tanti rifiuti

Così nelle ultime settimane la Juventus ha proposto anche diversi scambi al Milan per arrivare allo stesso Ramsey, ma la società rossonera ha virato su Rafinha per rinforzare la zona centrale di campo in vista della prossima stagione, ma al momento non c’è nessuna trattativa o offerta ufficiale per il brasiliano. Così la scelta del club milanese ha inciso anche sul futuro dello stesso Ramsey, che potrebbe anche tornare in Premier con diversi top club inglesi sulle sue tracce da tempo.

Lo stesso Allegri era contento delle ultime prestazioni davanti alla difesa dello stesso giocatore gallese, ma ora il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino. Per la prossima sfida di campionato toccherà a Locatelli dal primo minuto per guidare il centrocampo bianconero.

I prossimi giorni saranno così decisivi per conoscere il futuro di Ramsey, che ha subito iniziato la riabilitazione per tornare subito protagonista. Anche in Premier continuano a pensare a lui per arrivare al big ex Arsenal, voglioso di essere un elemento di spicco.