Così è arrivato anche il tempo dei bilanci con il giornalista, Fabio Ravezzani, che ha attaccato via social la sua scelta: “Cr7 non ha fatto vincere la Juve più del triennio precedente, in Europa l’ha fatta andare peggio di prima. Era stato acquistato per migliorare i risultati e li ha peggiorati. Costava 90 mln l’anno. Liberarsene alla vigilia del quarto anno è una fortuna. Il resto sono chiacchiere”. Poi ha rincarato la dose: “La colpa non è di Cr7, ma del centrocampo scarso? Vero. Ma la mostruosa (e sbagliata) operazione ha prosciugato le casse per investire altrove. E ha preteso una squadra al suo servizio, obbligando tutti a giocare solo per lui. Ha continuato a segnare a discapito della squadra”.