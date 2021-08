Brutta sconfitta casalinga per la Juventus. In casa contro l’Empoli i bianconeri incassano una sconfitta: nel mirino il bianconero, l’attacco

Una serata completamente da dimenticare per la Juventus. I bianconeri cadono di misura contro l’Empoli all’Allianz Stadium grazie alla rete di Mancuso. La compagine guidata da Massimiliano Allegri è apparsa priva di idee dopo l’addio anche di Cristiano Ronaldo, che ha risolto spess partite complicate. Così lo stesso allenatore livornese avrà tempo per trovare la giusta quadratura del cerchio per risalire la china dopo il pareggio iniziale anche di Udine.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro da rivedere

Sul suo profilo Twitter lo stesso giornalista, Fabio Ravezzani, ha espresso il suo punto di vista per quanto riguarda il terzino brasiliano della Juventus: “C’è un problema grosso nel fu Alex Sandro che inquieta. La Juve si riprenderà, questo è certo, ma vincere il campionato sarebbe un piccolo miracolo. E la fragilità psicologica vista con Udinese ed Empoli sarà un ostacolo (imprevisto) in più”.

Ravezzani, poi, ha continuato a rivelare ciò che sta succedendo in casa bianconera: “La situazione Juve impone qualche riflessione. Tutti avevamo pensato che bastasse Allegri per portarla dal quarto al secondo/primo posto. Sbagliavamo. Esiste un problema strutturale non semplice. E il necessario addio di Cr7 aveva senso a condizione che arrivasse un bravo bomber”.

Una serata da dimenticare per la Juventus che dovrà così risolvere in tempi brevi i problemi strutturali. Ora ci sarà la pausa Nazionali prima del big-match allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Un altro banco di prova importante per i bianconeri vogliosi di dimostrare ancora una volta il loro reale valore.