La Juventus lavora per il rinnovo di Dybala ma il rischio addio continua ad esserci: la big è pronta all’assalto

Sono giornate movimentate per la Juventus, che sta pensando a come muoversi dopo aver aver perso Cristiano Ronaldo. Il portoghese era comunque vicino all’addio ma la società non si aspettava di fare a meno di lui già dalla fine di agosto: l’obiettivo era quello di iniziare a ricostruire a partire dall’estate 2022.

Ora tutte le attenzioni si spostano su Paulo Dybala che proprio nel mese di giugno prossimo ha il contratto in scadenza. La società sta lavorando per il rinnovo e, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, ci sarebbe anche lo scoglio riguardante la clausola che potrebbe aprire a un possibile trasferimento al Barcellona.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala con clausola: il Barcellona si fa avanti

Dalla testata giornalistica spagnola fanno sapere che l’agente Antun vorrebbe inserire una clausola da 50 milioni di euro, sicuramente accessibile ai ‘Blaugrana’, mentre la Juventus preferirebbe che si superasse la cifra di 70 milioni di euro. La Juventus dunque potrebbe raggiungere il rinnovo con Paulo Dybala ma il futuro della ‘Joya’ potrebbe essere ancora in bilico, con il Barcellona che osserva la situazione per tentare il possibile assalto.

La clausola rescissoria è un tassello importante per quanto riguarda il rinnovo ma può rivelarsi anche beffardo qualora ci dovessero essere società importanti sulle sue tracce.