Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha già lasciato Torino per unirsi alla nuova squadra, il Manchester United, club che l’ha reso un grande del calcio mondiale

“Certi amori non finiscono… fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Canta così Antonello Venditti in “Amici Mai” ed è ciò che molti hanno pensato quando, nella giornata di ieri, è iniziata a filtrare la voce su un possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il giocatore portoghese, prelevato dai Red Devils dall’allora Sporting Lisbona, ha vinto il suo primo Pallone d’Oro con la maglia dello United diventando uno dei giocatori più influenti del pianeta. Ora, a distanza di anni, dopo le esperienze al Real Madrid ed alla Juventus, la stella portoghese è pronta a rientrare nella ‘sua casa’, l’Old Trafford dove, sotto la guida di Sir Alex Ferguson, si è affermato per la prima volta agli occhi del mondo del calcio.

I Red Devils hanno infatti fatto pervenire una proposta di circa 28 milioni di euro per CR7 in quella che è stata davvero un’operazione lampo per le tempestiche e la mole del giocatore, sia dal punto di vista tecnico che mediatico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo sotto attacco | “Lo trovo scorretto”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo Gabriel Jesus | Spunta il retroscena

Calciomercato Juventus, Ronaldo al Manchester United | Retroscena sullo scambio

Non c’era però solo l’ipotesi di un conguaglio economico per risolvere la trattativa fra la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Manchester United di Ole Gunnar Solksjaer. La Vecchia Signora è infatti sulle tracce, ormai da diverso tempo, di Paul Pogba, centrocampista dei Red Devils in scadenza nel 2022. Il club di Premier League invece sembrava più disposto ad offrire Donny van de Beek, trequartista arrivato dall’Ajax.

Il giocatore ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 30 milioni di euro, ma non ha convinto molto la Juventus visto lo scarso impiego che ha avuto nell’arco della scorsa stagione. L’olandese infatti non è entrato nei meccanismi di Solskjaer e già da qualche settimana è sulla lista dei trasferimenti della Vecchia Signora.