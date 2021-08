L’ennesima deludente prestazione spinge l’Inter a cercare un sostituto di Handanovic: tre nomi nel mirino, rispunta il top player

Solo 3 giorni alla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato e l’Inter guarda con interesse agli ultimissimi colpi da regalare a Simone Inzaghi. Archiviata la bella vittoria in rimonta sull’Hellas Verona, per la società meneghina è tempo di valutare le mosse future. L’ennesimo ‘scivolone’ di Samir Handanovic torna a portare dubbi importanti sul portiere sloveno che già nelle ultime uscite non aveva convinto e nella passata stagione agli ordini di Conte, si è reso protagonista di non poche incertezze. In tal senso, a poco più di 72 ore dal termine ultimo per i colpi in entrata, l’idea in casa Inter potrebbe dunque essere quella di far approdare un nuovo portiere che possa all’occorrenza prendere il posto di Handanovic ed, in vista dei prossimi anni, sostituirlo definitivamente. Due le piste italiane, una estera: ecco lo scenario nei piani di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Messi ha scelto Lautaro | Scambio e soldi dal PSG!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio last minute col Napoli | I dettagli

Calciomercato Inter, colpo in porta: tre pista, c’è Kepa

In primo piano c’è Alessio Cragno, ormai punto fermo del Cagliari e tra i maggiori talenti del panorama italiano. I sardi lo valutano 20 milioni ed è in scadenza nel 2024. L’Inter lo segue da mesi e potrebbe farsi avanti nei giorni a venire.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I nerazzurri continuano a valutare anche Bartlomiej Dragowski della Fiorentina, valutato 15 milioni dal club di Commisso ed in scadenza il 30 giugno 2023. Il nome a sorpresa può essere quello di Kepa, su cui il Chelsea non intende puntare.

LEGGI ANCHE >>>Sorteggi Champions, ancora Inter-Real | Juventus nel gruppo del Chelsea

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, occasione Inter | Doppio addio: ‘assist’ di Ancelotti!

Possibile dunque un prestito secco nelle ultimissime ore di calciomercato: la porta dell’Inter può dunque cambiare volto entro il prossimo 31 agosto.