Le urne di Nyon hanno decretato le avversarie che affronteranno le squadre italiane nell’edizione 2021/22 della Champions League.

Per l’Inter il gruppo D in cui è stata sorteggiata sembra un revival dello scorso anno. I nerazzurri, infatti, quest’anno inseriti in prima fascia dopo la vittoria dello scorso campionato, hanno pescato nuovamente il Real Madrid e lo Schaktar Donetsk, oltre ai moldavi dello Sheriff Tiraspol. La Juventus potrà invece testare l’adattamento di Romelu Lukaku al calcio di Tuchel, essendo stato sorteggiato il Chelsea come avversario di prima fascia nel girone H, completato dalla presenza dello Zenit San Pietroburgo e del Malmoe. L’Atalanta, dovrà affrontare i campioni di Europa League del Villareal e i finalisti della seconda competizione europea, del Manchester United, oltre agli svizzeri dello Young Boys. Il Milan, che partiva dalla quarta fascia, è il club italiano a cui il sorteggio ha riservato le sorprese peggiori. Nel girone B dovrà affrontare i campioni della Liga dell’Atletico Madrid, il Liverpool e il Porto.

Sorteggi Champions, tutti i gironi della competizione

GRUPPO A – Manchester City, PSG, Lipsia, Club Brugge

GRUPPO B – Atletico Madrid, Liverpool, Porto,Milan

GRUPPO C – Sporting CP, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

GRUPPO D – Inter, Real Madrid, Shakthar Donetsk, Sheriff Tiraspol

GRUPPO E – Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev

GRUPPO F – Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

GRUPPO G – Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg

GRUPPO H – Chelsea, Juventus, Zenit, Malmo