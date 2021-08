Il calciomercato della Juventus sta per vedere sfumare l’assalto al talento: via libera per la Roma di Mourinho

Saranno ore caldissime per il calciomercato estivo che, dopo aver regalato non poche sorprese, chiuderà ufficialmente i battenti il prossimo 31 agosto. Dalla Juventus al Real Madrid, passando per le maggiori squadre sparse per l’Europa, è caccia agli ultimissimi innesti che potrebbero cambiare le carte in tavola nelle rose dei top club. In tal senso, uno dei profili seguiti con maggiore interesse dai top club europei, Juventus e Real su tutti, sta per allontanarsi definitivamente dalla società torinese. Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, Juventus e Real Madrid avrebbe definitivamente deciso di rinunciare all’acquisto di Ilaix Moriba. Un ‘Gentlemen agreement’ che coinvolge anche il Barcellona che, insieme a Juventus e Real, costituisce lo zoccolo duro del progetto Superlega al momento, apparentemente, accantonato. Ecco dunque che il gioiello in forza ai catalani, in scadenza con la società di Laporta il prossimo 30 giugno 2022 e che non ha ancora rinnovato, non vestirà nè la maglia della Juventus nè quella delle ‘Merengues’.

Calciomercato Roma, intrigo Moriba: addio Juve

Il Barcellona, in caso di mancato rinnovo, potrebbe cederlo altrove con la Roma di Josè Mourinho in primissima fila.

I giallorossi seguono da tempo il gioiellino classe 2003 sul quale si prospetta un duello a distanza con il Tottenham, con il dg degli ‘Spurs’ Paratici altrettanto interessato al 18enne spagnolo.

Situazione in divenire, con Moriba che può dunque avvicinarsi al club giallorosso: inizia la sfida a distanza con il Tottenham di Paratici.