Con il calciomercato che sta per chiudersi, la Juventus ha ufficialmente annunciato un corposo aumento di capitale: i dettagli

Una settimana di calciomercato che può ancora regalare sorprese, in casa Juventus, con il futuro di Cristiano Ronaldo che deve essere ancora definito. Se da un lato l’asso portoghese, in scadenza il 30 giugno 2022 con la ‘Vecchia Signora’, potrebbe dire addio in anticipo, dall’altro è arrivato ufficialmente in queste ore un nuovo e corposo aumento di capitale per la società biancoera. Attraverso un comunicato sui propri canali, la Juventus ha annunciato un aumento di capitale sociale a pagamento fino a massimi 400 milioni di euro, attraverso nuove azioni ordinarie. Ecco uno stralcio del comunicato:

Juventus, aumento di capitale fino a 400 milioni

“Facendo seguito alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno u.s. che ha definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale e alla successiva sottoscrizione con primarie istituzioni finanziarie del contratto di pre-underwriting avvenuta in data 30 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi in data odierna a Torino, sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento fino a massimi €400 milioni, incluso l’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Juventus, prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione”.

Il comunicato prosegue: “Da offrire in opzione agli aventi diritto (l’“Aumento di Capitale”) e, a tal fine, ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti per il prossimo 29 ottobre 2021, in unica convocazione, per approvare, inter alia, anche il progetto di bilancio dell’esercizio 2020/21”.

Un chiaro segno, dunque, di come la Juventus guardi con ambizione ed ottimismo al futuro, quando la stagione 2020/21 è appena cominciata.