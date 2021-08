Il centrocampo della Juventus, pur con l’arrivo a Torino di Locatelli, non ha ancora una sua fisionomia definitiva. Un calciatore sembra sul piede di partenza e sarebbe al centro di una trattativa per uno scambio.

La Juventus, dopo il pareggio contro l’Udinese, sembra ancora una squadra incompiuta e che può essere migliorata attraverso il calciomercato. Il centrocampo bianconero è ancora un cantiere aperto e, tra infortuni e giocatori fuori dal progetto, sembra il reparto che ha più bisogno di qualche ritocco. Weston McKennie, a tratti vera e propria rivelazione dello scorso campionato, ha nel corso del tempo subito un’involuzione e sembra sempre più un corpo estraneo alla Continassa. I dirigenti della Vecchia Signora, sarebbero così pronti a privarsi dell’ex Schalke 04. Diversi sono i club interessati allo statunitense, ma un’ipotesi si starebbe facendo largo tra le altre.

Nel Manchester United, infatti, milita un altro giocatore che non gode più della fiducia dell’ambiente: Donny Van de Beek. Arrivato con credenziali molto alte dall’Ajax, l’olandese non si è mai davvero adattato alla Premier League, ma rimane un grande talento in grado di tornare a brillare nel giusto contesto.

Il 24enne, ex faro del reparto nevralgico dei Lanceri, potrebbe essere un profilo ideale per dare dinamismo e geometrie al centrocampo della Juventus. I dirigenti bianconeri, starebbero quindi pensando di inserire McKennie nelle trattative per arrivare al giocatore dei Red Devils. Le quotazioni dei calciatori sono simili, intorno ai 30 milioni di euro, le differenze sono però nell’ingaggio. Il bianconero percepisce 2,5 milioni di euro netti a stagione e ha un contratto in scadenza nel 2025, mentre l’olandese ha un ingaggio pari a 6 milioni di euro. Una cifra che dovrebbe limare, per favorire il suo approdo in Serie A.