Antonio Conte è sempre un profilo molto interessante per le big d’Europa: suggestione in Premier League in caso di esonero del big

La stagione in Premier League non è iniziata nel migliore dei modi per l’Arsenal. Domenica scorsa è arrivata anche una sconfitta nel derby contro il Chelsea con Romelu Lukaku che è già andato a segno dopo l’addio all’Inter. Così come svelato dal “The Telegraph” il profilo di Antonio Conte resta interessante per il post Arteta, in caso di esonero dell’attuale manager dei “Gunners” che non ha iniziato la stagione positivamente.

Calciomercato, Conte idea Arsenal per il post Arteta

Al momento lo stesso allenatore italiano si sta godendo le vacanze dopo una stagione da urlo alla guida dell’Inter con il trionfo dello Scudetto. Conte potrebbe essere così messo nel mirino delle big d’Europa durante quest’anno con suggestioni in Premier League.

Il condottiere leccese è pronto così ad accettare una nuova avventura per tornare ad essere protagonista dopo un’estate di assoluto relax. Al momento non ci sono conferme, ma soltanto suggestioni in vista delle prossime gare di Premier League. L’Arsenal dovrà così trovare subito la quadratura del cerchio per collezionare fin da subito punti decisivi dopo i passi falsi iniziali.

La pista Conte resta sempre viva con la voglia di tornare ad allenare dello stesso allenatore italiano, che è stato protagonista a Londra alla guida del Chelsea. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime giornate del campionato inglese con i risultati dell’Arsenal da monitorare con estrema attenzione.