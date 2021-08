Il Real Madrid può rivoluzionare il calciomercato: gli spagnoli presentano un’offerta al PSG per Mbappè, con la Juventus che segue da vicino la vicenda

Il Real Madrid infiamma il calciomercato. Il club spagnolo, incappato in un rocambolesco 3-3 con il Levante dopo la vittoria all’esordio sul campo dell’Alaves, continua a lavorare a caccia di nuovi rinforzi da consegnare a mister Ancelotti. L’ultima stagione non ha portato trofei importanti, ora si vuole tornare in fretta in cima alla ‘Liga’ e fare bene anche in Champions League. L’obiettivo dei ‘Blancos’ è altisonante e porta al nome di Kylian Mbappé.

Secondo quanto riferisce ‘Chiringuito TV’, infatti, il Real Madrid avrebbe avanzato una prima offerta al PSG di 160 milioni di Euro per il cartellino di Mbappé. Una cifra monstre, se si considera che l’attaccante francese ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Il 22enne è comunque tra i giocatori più forti del pianeta e il suo acquisto porterebbe il giusto entusiasmo alla piazza madridista.

La notizia potrebbe avere riflessi anche sul mercato italiano. Se la trattativa che porta Mbappé al Real Madrid dovesse andare in porto, infatti, il PSG potrebbe bussare alla porta della Juventus per sostituire il francese con Cristiano Ronaldo. Il portoghese, scontento dopo la panchina contro l’Udinese, ha un contratto con i bianconeri sino a giugno e l’approdo in Francia gli consentirebbe di formare con Lionel Messi e Neymar uno dei tridenti più forti di tutti i tempi.

Le ore che portano alla fine del calciomercato sono sempre meno, ma intanto – riferisce Le Parisien’ – il PSG non avrebbe ancora dato una risposta ufficiale al Real Madrid. L’offerta è però sul tavolo e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se la fumata bianca potrà essere raggiunta.