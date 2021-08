Non solo Belotti e Correa in ballo per l’Inter: Marotta pensa ad uno scambio con il Napoli per Insigne

L’Inter viaggia su due fronti in chiave mercato. Tutti i tifosi nerazzurri sono ansiosi di scoprire chi sarà l’ultimo attaccante nerazzurro che completerà il reparto di Simone Inzaghi. La società è in trattativa con la Lazio per Joaquin Correa e parallelamente col Torino per il Gallo Belotti. Per l’argentino biancoceleste la situazione appare più complicata, poiché Claudio Lotito chiede 35 milioni di euro e l’Inter non è disposto ad andare oltre i 30. Sul fronte Torino invece la trattativa sembra essere sui binari giusti e può chiudersi sulla base di circa 22 milioni di euro, visto il contratto in scadenza del Gallo nel 2022. Nel frattempo, però, Beppe Marotta non molla la pista Insigne.

Calciomercato Inter, non tramonta Insigne: inserimento di Vidal

L’idea dell’Inter per arrivare a Lorenzo Insigne sarebbe quella di inserire il cartellino di Arturo Vidal, vecchio pallino di Luciano Spalletti ai tempi in cui allenava proprio il club nerazzurro. Il capitano del Napoli non ha ancora rinnovato e per De Laurentiis non sarebbe conveniente perderlo a parametro zero nel 2022.

Parallelamente Arturo Vidal, nonostante il gol nella prima di campionato, non rappresenta una prima scelta per Simone Inzaghi ma l’ostacolo per il Napoli è l’ingaggio del cileno che percepisce circa 6 milioni netti a stagione. Il club partenopeo proporrebbe un biennale spalmando l’ingaggio dell’ex Barcellona in due anni. L’Inter, di contro, alleggerirebbe il monte ingaggio riuscendo a portare Insigne a Milano.