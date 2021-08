Il calciomercato del Milan può regalare una clamorosa sorpresa al photofinish: idea dall’Inter

Una settimana esatta alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed il Milan deve ancora completare la rosa di Stefano Pioli. Accolto Florenzi e archiviata la sofferta vittoria in casa della Sampdoria, per Massara e Maldini l’idea è quella di stringere i tempi e accontentare le richieste di mister Pioli. Tra le priorità del ‘Diavolo’ vi è sicuramente un nuovo innesto a centrocampo. L’infortunio di Kessie, seppur non a lungo termine, lascia un buco nello scacchiere tattico del tecnico emiliano che perderà l’ivoriano anche il prossimo gennaio in vista della Coppa d’Africa. Ecco che, oltre a Bakayoko che potrebbe arrivare in prestito dal Chelsea, la società di via Aldo Rossi sta sondando il terreno per diversi profili. Stando a quanto riportato da ‘Interlive.it’, il nome a sorpresa per la mediana rossonera può arrivare nientemeno che dall’Inter. Si tratta di Roberto Gagliardini, stimato da Pioli e fino a questo momento ‘accantonato’ da Inzaghi che in mezzo al campo preferisce Vecino all’ex Atalanta.

Calciomercato Milan, idea Gagliardini: i dettagli

Ecco dunque che i dirigenti rossoneri potrebbero approfittarne, valutando l’assalto nelle ultime ore di mercato. Il club di Elliott valuterebbe un prestito oneroso, a 3-4 milioni di euro, con il riscatto fissato a 8.

Uno scenario che, tuttavia, non convince a pieno l’Inter che non vuole rinforzare una diretta concorrente, nonchè eterna rivale.

Situazione in divenire, dunque, con i prossimi giorni che saranno decisivi per comprendere quali saranno le prossime mosse del Milan: Gagliardini rimane un’intrigante opzione per il centrocampo rossonero.