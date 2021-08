Stasera il Milan di Stefano Pioli sfida la Sampdoria di Roberto D’Aversa e seguirà con attenzione Mikkel Damsgaard, obiettivo di calciomercato del club rossonero

Sabato alle ore 18.30 ha preso il via la prima giornata del nuovo campionato italiano di Serie A con l’Inter campione d’Italia. I nerazzurri, con al timone Simone Inzaghi, hanno superato senza problemi il Genoa di Davide Ballardini, mentre l’Atalanta di Gasperini ha regolato, soltanto in extremis il Torino di Juric. Nella giornata di ieri invece, la Juventus non è andata oltre il pareggio alla Dacia Arena contro l’Udinese. Discorso differente per Roma e Napoli che, in casa, hanno battuto rispettivamente Fiorentina e Venezia. Stasera tocca al Milan di Stefano Pioli chiamato ad espugnare il Ferraris di Genova ospitato dalla Sampdoria di Roberto D’Aversa.

Ma non ci sono soltanto i discorsi legati al rettangolo verde. In maglia blucerchiata infatti stasera agirà Mikkel Damsgaard, fantasista ed esterno offensivo della squadra di Massimo Ferrero. Il giocatore danese, rivelazione vera e propria ad Euro 2020, è nel mirino del Milan in queste ultime battute di calciomercato estive.

Calciomercato Milan, obiettivo Damsgaard | I dettagli

La sfida di stasera può essere l’occasione giusta per gli uomini mercato del Milan per vedere tutte le qualità di Mikkel Damsgaard e tentare magari un abbozzo di trattativa con la dirigenza della Sampdoria che, negli ultimi mesi, ha registrato l’interesse di molti top club nei confronti del gioiellino proveniente dalla Danimarca.

La Sampdoria fa una valutazione di Damsgaard di circa 25-30 milioni di euro. Una cifra che, allo stato attuale, è troppo alta per il Milan di Paolo Maldini e Ricky Massara che, in questa calda estate di trasferimenti, ha già sborsato ingenti cifre per riportare a Milano Fikayo Tomori, arrivato dal Chelsea di Tuchel, e Brahim Diaz, approdato in rossonero dal Real Madrid di Florentino Perez.