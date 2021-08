Calciomercato Juventus, nuovo centrocampista | Scambio in Ligue 1

Calciomercato Juventus: possibile l’arrivo di un altro centrocampista prima del 31 agosto. L’ipotesi di scambio in Ligue: cifre e dettagli

È iniziata con un pareggio la stagione della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri si sono fatti rimontare di due gol sul campo dell’Udinese, con Szczesny grande protagonista in negativo. In attesa dell’inserimento di Locatelli, anche il centrocampo non ha dato le risposte attese. L’emergenza ha infatti costretto Allegri a schierare Ramsey davanti alla difesa e Bernardeschi da mezzala. Entrambi hanno pagato l’adattamento al nuovo ruolo e dopo un avvio incoraggiante sono calati sulla distanza. Non è dunque da escludere che fino al 31 agosto la Juventus possa tornare alla ricerca di un nuovo centrocampista. In questo senso, tra i nomi già accostati c’è anche il talento del Monaco Aurelien Tchouameni, in Francia già paragonato a Pogba. Ecco il possibile tentativo del club bianconero negli ultimi giorni di mercato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, esclusione Ronaldo | L’annuncio di Nedved

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione a zero | Via dal Barcellona

Calciomercato Juventus, carta McKennie | Possibile scambio in Ligue: tutti i dettagli

La situazione a centrocampo è chiara: potrà arrivare un nuovo centrocampista solo dopo la cessione di uno attualmente in rosa. Ramsey è il primo della lista ma non ha ricevuto offerte concrete, mentre delle proposte sono arrivate per Weston McKennie. L’americano non è considerato incedibile e, per la giusta offerta, potrà lasciare la Juventus. La dirigenza bianconera potrebbe così pensare anche di inserire l’ex Schalke 04 in una trattativa come contropartita tecnica. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Chelsea irrompe sul centrocampista | Inter e Juventus ‘gelate’

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il PSG lo propone a Juve e Roma | I dettagli

Negli ultimi giorni di calciomercato potrebbe così nascere l’idea di uno scambio alla pari col Monaco per Tchouameni: entrambi hanno una valutazione di circa 30 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sul possibile affare sull’asse Torino-Montecarlo.