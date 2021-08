Il Milan ha chiuso la trattativa con il Monaco per portare in rossonero Pietro Pellegri. Il giovane attaccante è sbarcato in città e domani effettuerà le visite mediche prima di firmare.

Mentre i giocatori del Milan sono in campo nell’esordio di campionato contro la Sampdoria, la società ha portato a termine un’altra operazione di calciomercato. Chiudendo le trattative con il Monaco, infatti, Paolo Maldini e Ricky Massara sono riusciti a riportare in Serie A Pietro Pellegri. Il bomber, classe 2001, dopo l’esperienza nel principato approda dunque in rossonero per completare il reparto offensivo della rosa a disposizione di mister Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non solo campo | Occhi sull’obiettivo in Serie A!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, duro attacco a de Ligt | “Ingaggio super, ma è un problema”

Calciomercato Milan, le prime parole di Pellegri da rossonero

La base dell’accordo tra Milan e Monaco per arrivare alla fumata bianca, è un prestito annuale e l’obbligo di riscatto del cartellino di Pellegri che scatterà al raggiungimento di determinate condizioni. Il centravanti domani mattina effettuerà le visite mediche e poi firmerà il contratto con i rossoneri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, ribaltone a centrocampo | Doppia beffa

Intanto, già poco dopo essere sbarcato a Milano, il bomber ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Milan: “Sono felice, non vedo l’ora di iniziare questa avventura”.