Antonio Cassano ha attaccato la Juventus in seguito al pareggio contro l’Udinese non risparmiando neppure Dybala

Paulo Dybala si è ripreso la Juventus. Nonostante il beffardo pareggio contro l’Udinese, complice il grave errore di Szczensny, il 10 argentino è tornato al gol sfoderando una prestazione di grande spessore, senza dimenticare l’assist millimetrico per lo scatto di Cuadrado. In merito alla nuova Juve di Allegri e a Dybala è intervenuto Antonio Cassano che ha parlato durante la ‘Bobo Tv’: “La Juve stava vincendo 2-0 senza sapere perché. L’Udinese era in vacanza. Sul 2-1 i friulani difendevano anziché attaccare”.

Juventus, Cassano attacca Dybala: “Non ha personalità”

“La Juventus gioca molto male, sembrava che volesse farsi due gol da sola, dal momento che l’Udinese non aveva intenzione di segnare”. Fantantonio ha poi aggiunto: “C’è un grande problema e questo grande problema si chiama Cristiano Ronaldo. Lui vuole andare via”.

Inoltre Cassano non si è risparmiato neppure nei confronti di Dybala: “Dybala vuole essere al centro dell’attenzione e sentirsi la stella delle stelle. Io credo che gli manchi personalità, che abbia bisogno ancora di qualcosa a livello caratteriale. Quando c’è un giocatore sopra di lui ne risente tanto”.