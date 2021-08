Nuova tegola per Massimiliano Allegri. In vista di Juventus-Empoli, il tecnico livornese perde un altro centrocampista: Aaron Ramsey.

Gli infortuni continuano a tormentare l’esperienza in bianconero di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, durante il match contro l’Udinese, ha riportato una lesione all’adduttore. Di seguito il comunicato della Juventus: “Aaron Ramsey, a causa di un problema muscolare riferito al termine del match giocato contro l’Udinese, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero”.

Le conseguenze dello stop di Ramsey, non si faranno sentire solo sul campo, ma anche in sede di calciomercato. I bianconeri, infatti, prima di tentare l’affondo decisivo per Pjanic avevano bisogno di cedere il gallese. Ora i dirigenti proveranno a vendere McKennie per finanziare il colpo che serve per migliorare le geometrie del centrocampo juventino.