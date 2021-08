È ancora incerto il futuro di Cristiano Ronaldo e spunta il possibile scambio con una big: arriva la risposta

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e deve trovare una soluzione per sistemare Cristiano Ronaldo, che in quest’ultima settimana di calciomercato ha manifestato la voglia di andar via e potrebbe valutare le possibili proposte in arrivo dalle big d’Europa in questi giorni. Non sarà facile comunque trovare una soluzione ma tutto è ancora possibile.

È difficile che un club si faccia avanti e si prenda carico dei 30 milioni di stipendio attuali del portoghese, per questo motivo è Ronaldo stesso che insieme al suo agente sta provando a contattare diversi club. Anche il Manchester United sarebbe tra questi e potrebbe nascere una nuova proposta di scambio.

Calciomercato Juventus, idea di scambio Ronaldo-Martial: no del Manchester United

Non è da escludere dunque un clamoroso ritorno ai ‘Red Devils’ da parte del fenomeno portoghese. La Juventus potrebbe pensare a uno scambio con Martial: il francese è valutato circa 40 milioni di euro e potrebbe anche approdare in prestito con diritto o obbligo di riscatto, mentre Ronaldo ha un valore di circa 30 milioni di euro.

Cristiano ha il contratto in scadenza tra un anno e per questo la sua valutazione è in calo mentre Martial è legato al Manchester United fino al 2024. I ‘Red Devils’ non sarebbero convinti di questo scambio e per questo avrebbero rifiutato.