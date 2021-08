Il calciomercato sta per chiudere ufficialmente e da Madrid, sponda Real, arriva un doppio assist firmato Carlo Ancelotti

In un’estate che ha visto su tutti il clamoroso addio di Lionel Messi al Barcellona, le sorprese a cinque giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, possono spuntare nuove clamorose sorprese. Secondo quanto riferisce il quotidiano iberico ‘Fichajes.net‘, il Real Madrid avrebbe intenzione di tentare l’affondo per Kylian Mbappè anche se, prima, la priorità per la società di Florentino Perez saranno diverse cessioni. Soprattutto in attacco dove vi è un’abbondanza decisamente eccessiva e Carlo Ancelotti avrebbe ufficialmente scaricato due pedine, accostate in diverse occasioni al calcio italiano. Da un lato Mariano Diaz che, al momento, sembrerebbe impuntarsi sulla cessione e vorrebbe rimanere tra le file dei ‘Blancos’ per giocarsi una nuova chance. Dall’altro, invece, quel Luka Jovic che la Serie A ha avvicinato spesso nei mesi scorsi, dal Milan all’Inter, e che adesso è pronto a salutare nuovamente Madrid.

Calciomercato Inter, Jovic da Madrid: le ultime

L’ex Eintracht Francoforte non ha offerte importanti con l’Inter, come riportato, che parrebbe al momento la candidata principale per puntare sul serbo nell’attuale sessione di mercato.

Un’ipotesi al momento congelata per la società campione d’Italia, visto che il club nerazzurro ha appena annunciato l’acquisto di Joaquin Correa dalla Lazio.

Situazione in divenire, dunque, con l’asse con Madrid sponda Real che può infiammare la Serie A nei prossimi giorni: Mariano Diaz e Jovic in uscita, Ancelotti può mandarli in Italia.