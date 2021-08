L’Inter si avvicina sempre di più a Correa e per Belotti si riapre l’opzione Milan

L’Inter continua a lavorare su due fronti in chiave calciomercato: da una parte Joaquin Correa, dall’altro Andrea Belotti. I nerazzurri, spinti dalla richiesta di Simone Inzaghi, vorrebbero dare la priorità all’argentino della Lazio, ma Claudio Lotito dovrebbe abbassare la richiesta da 35 a 30 milioni, altrimenti Marotta e Ausilio vireranno sul Gallo che ha una valutazione di circa 22 milioni di euro, visto il contratto in scadenza con il Torino nel 2022 che il giocatore non ha intenzione di rinnovare.

Calciomercato, sfuma l’Inter: Belotti al Milan nel 2022

Il Gallo Belotti non intende rinnovare con il Torino e dopo tanti anni in cui è sempre stato vicino ad una big, il suo approdo in un grande club potrebbe essere vicino. L’Inter continua ad essere la pista calda per l’immediato futuro, ma i nerazzurri sembrano essere molto vicini alla chiusura per Correa e allora il destino del campione d’Europa cambierebbe.

Visto il forte interesse del Milan per Belotti, potrebbe farsi concreta per il Gallo l’ipotesi di vestire la maglia rossonera nel 2022. Il club guidato da Stefano Pioli potrebbero arrivare all’ex Palermo a costo zero, sfruttando il contratto in scadenza.