La Juventus è uscita sconfitta dalla seconda giornata di campionato contro l’Empoli: iniziano a piovere critiche

Un inizio difficile per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Infatti nel ritorno sulla panchina bianconera il tecnico toscano ha visto la propria squadra prima pareggiare contro l’Udinese, facendosi rimontare due gol di vantaggio a causa di due grossolani errori di Szczesny, e poi perdere in casa contro l’Empoli per 0-1. L’addio di Cristiano Ronaldo certamente si è fatto sentire, visto che in attacco sembravano mancare idee, e ora i punti di distacco dall’Inter sono già cinque, visto che i nerazzurri hanno vinto le prime due partite.

Così le critiche alla squadra, ma soprattutto ad Allegri non tardano ad arrivare. Anche Maurizio Pistocchi si unisce a queste, sottolineando con le statistiche che la Juventus non è una squadra giovane, come ha detto il tecnico bianconero.

Juventus, Pistocchi smentisce Allegri: le statistiche mostrano una squadra non giovane

Un solo punto in due partite sulla carta da vincere è troppo poco per una squadra come la Juventus che punta a tornare a vincere lo scudetto. Inevitabilmente iniziano a piovere le critiche alla squadra, e in particolare a Massimiliano Allegri, il cui ritorno sulla panchina juventina non ha rispettato le attese, almeno fino ad ora.

Tra le giustificazioni del tecnico per le prime partite al di sotto delle aspettative c’è stata quella che la Juventus è una squadra giovane e inesperta. A voler smentire queste affermazioni però è il giornalista Maurizio Pistocchi, che tramite un tweet mostra le statistiche delle squadre più giovani in Serie A, e la Juventus sarebbe diciassettesima, con una media di età pari a 27,6. Inoltre il giornalista scrive: “Quando Allegri dice di avere una Juventus giovane e inesperta, si rende conto che ci sono 16 squadre che hanno una età media più bassa dei bianconeri? #confusione”.