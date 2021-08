L’addio di Cristiano Ronaldo ha sorpreso tutti: dopo il ritorno a Torino di Moise Kean, possibile nuovo colpo in attacco

Saranno ore intense in casa Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un nuovo top player in attacco dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore è atterrato a Torino anche l’attaccante Moise Kean: un nuovo ritorno a casa per il giovane centravanti convocato dal Ct Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale italiana. La dirigenza torinese è sempre al lavoro per rinforzare il fronte offensivo di Massimiliano Allegri, che è apparso privo di idee nell’ultima sfida di campionato contro l’Empoli.

Calciomercato Juventus, Cavani possibile: ecco il motivo

E così con il trasferimento al Manchester United di Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani potrebbe anche pensare di fare il percorso inverso anche visto il suo status da comunitario. Inoltre, l’attaccante uruguaiano ha la maglia numero 7 che dovrebbe cedere allo stesso campione portoghese.

Il suo futuro resta ancora in bilico negli ultimi giorni di calciomercato con Cavani che sarebbe stato proposto proprio alla dirigenza bianconera. Il suo profilo resta tra i preferiti, ma la stessa Juventus potrebbe pensare ad altre idee suggestive in vista della prossima stagione.

Cavani ha sempre preferito andare via dall’Italia dopo l’esperienza entusiasmante con la maglia del Napoli. Il suo futuro potrebbe essere così nuovamente in Serie A viste le nuove problematiche in casa Manchester United con l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Infine, vista l’affluenza in attacco dei Red Devils Cavani sarebbe l’indiziato numero uno a partire in queste ultime ore frenetiche di calciomercato.